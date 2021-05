I Duran Duran sono tornati! La band ha pubblicato un singolo tratto dal nuovo album “Future Past”

...caricamento in corso...

Dopo anni di silenzio, i Duran Duran sono tornati in studio per quello che sarà il quindicesimo album della band. Il gruppo ha anticipato l’uscita di “Future Past”, atteso per il 22 ottobre, con il singolo “Invisible”.

Il disco vanta non solo di collaborazioni con produttori stimati come Erol Alkan, Giorgio Moroder e Mark Ronson ma anche di ospiti speciali come Graham Coxon, chitarrista dei Blur, la voce di Lykke Li e l’ex pianista di Bowie Mike Garson.