Francesco De Gregori: il tour estivo si farà, in vendita i biglietti per i nuovi concerti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sono disponibili all’acquisto i biglietti per le nuove date di “De Gregori & Band Live – The Greatest Hits”, il tour estivo di Francesco De Gregori che lo vedrà esibirsi da luglio a settembre in location all’aperto in tutta Italia.

Agli appuntamenti riprogrammati del 2020 si aggiungono altri concerti. Il tour partirà dall’Anfiteatro Dell’Anima di Cervere a Cuneo il 9 luglio per concludersi in Piazza dei Signori a Vicenza il 10 settembre.

Ecco tutte le date:

9 LUGLIO – ANFITEATRO DELL’ANIMA – CERVERE (CN) (recupero del 6 luglio 2020)

10 LUGLIO – ANFITEATRO IL VITTORIALE – GARDONE RIVIERA (BS) (recupero dell’11 luglio 2020)

12 LUGLIO – PIAZZA DUOMO – PISTOIA (recupero del 13 luglio 2020)

13 LUGLIO – CASTELLO SFORZESCO – VIGEVANO (PV)

16 LUGLIO – CASTELLO DI LOMBARDIA – ENNA

17 LUGLIO – TEATRO ANTICO – TAORMINA (ME)

18 LUGLIO – PIAZZA STAZIONE – BAGHERIA (PA)

20 LUGLIO – PARCO NATURALE LAMA BALICE – BITONTO (BA) (recupero del concerto previsto il 15 luglio 2020 alla Banchina San Domenico di Molfetta)

23 LUGLIO – PIAZZA TRENTO TRIESTE – FERRARA

1 AGOSTO – PARCO DELLE ROSE – GRADO (GO)

8 AGOSTO – PIAZZA LIBERTINI – LECCE (recupero del 9 agosto 2020)

13 AGOSTO – VILLA BERTELLI – FORTE DEI MARMI (LU) (recupero del 13 agosto 2020)

20 AGOSTO – ARENA DELLA REGINA – CATTOLICA (RN)

21 AGOSTO – SFERISTERIO – MACERATA (recupero del 12 agosto 2020)

3 SETTEMBRE – PALAZZO TE – MANTOVA per Mantova Live Estate (recupero del 20 giugno 2020 e del 18 giugno 2021)

9 SETTEMBRE – PIAZZA DEI CAVALIERI – PISA

10 SETTEMBRE – PIAZZA DEI SIGNORI – VICENZA