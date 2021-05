I Foo Fighters, Jay-Z e Tina Turner sono tra i nuovi membri della Rock and Roll Hall of Fame

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La Rock and Roll Hall of Fame ha annunciato i nuovi ingressi per il 2021. Tra le star inserite nella categoria “Performers” ci sono i Foo Fighters, Jay-Z, Tina Turner, The Go-Go’s, Carole King e Todd Rundgren.

“Quello di quest’anno è il gruppo di artisti con più diversità nella storia della Hall of Fame”, ha fatto sapere il presidente John Sykes. L’appuntamento per la cerimonia è fissato per fine ottobre e si terrà al Rocket Mortgage FieldHouse di Cleveland.