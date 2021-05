J-Ax in arrivo la canzone sul Covid “Voglio la mamma” seguita dal brano “più zarro” di sempre

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

J-Ax torna, non con una novità ma due. “Voglio la mamma” è il titolo del prossimo brano in arrivo, una canzone ispirata dall’esperienza del cantante con l’infezione da Covid di cui ne aveva parlato un mese fa sui suoi social.

Il secondo brano in arrivo è stato definito dal cantante come “la zarrata suprema”: «Non è che aver avuto il Covid – ha detto J-Ax sui social – mi deve rende un sottone, un tristone. Infatti tornerò presto con il pezzo più zarro che abbia mai fatto. Ed è dura, eh? Mi farò aiutare, ma non vi svelo ancora nulla. Vi dico solo che “Ostia Lido” in confronto è “La cura” di Battiato”.