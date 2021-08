I Måneskin con Iggy Pop: nuova collaborazione in arrivo?

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I Måneskin hanno pubblicato un video sui social dove si salutano con Iggy Pop. “Keep an eye on this. Soon Iggy Pop” ovvero “Tienilo d’occhio, a presto Iggy Pop” è la descrizione del breve video che ha mandato in delirio i fan.

La domanda nasce spontanea: il quartetto romano collaborerà con il rocker? Il successo dei Måneskin li ha già portati sul radar di star internazionale come hanno dimostrato i complimenti dei Franz Ferdinand e Royal Blood.