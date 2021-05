L’inno di Euro 2020 è firmato Martin Garrix, Bono e The Edge degli U2

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“We Are The People We’ve Been Waiting” è il titolo della canzone ufficiale degli europei di calcio 2020. Il brano è del dj olandese Martin Garrix in collaborazione con Bono e The Edge degli U2.

Martin Garrix aveva iniziato a lavorare alla canzone già dall’ottobre 2019 in vista dell’edizione degli europei del 2020, rimandati a causa del Covid. Il brano, in uscita il 14 maggio, sarà accompagnato anche da un video che i tre artisti stanno girando a Londra.