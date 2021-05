Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

A una sola settimana dall’uscita “Taxi Driver” di Rkomi debutta al primo posto in ben tre classifiche: dischi, singoli e vinili.

Il cantante esulta su Instagram scrivendo: “Taxi Driver è l’album più venduto in Italia. Nuovo Range con Sfera Ebbasta è il singolo più venduto in Italia. Taxi Driver è il vinile più venduto in Italia. La musica non mente mai. Grazie davvero a tutti”.