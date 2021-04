Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Vasco e il suo team stanno lavorando al nuovo disco del cantante che uscirà il 12 novembre.

In studio c’è anche il regista Pepsy Romanoff che ha trasformato la sala di registrazione in un set dove Vasco ha raccontato le storie dietro la creazione di ogni singolo Brno dell’album. Oltre al disco sembrerebbe essere in programma la creazione di un documentario ma il cantante non ha svelato altri dettagli.