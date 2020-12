Veneto alla conquista di Sanremo 2021: ecco chi sono le due cantanti vicentine in gara

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

In gara tra i big del prossimo Sanremo ci saranno due artiste vicentine: Francesca Michielin, in coppia con Fedez, e la giovane Madame, prima rapper donna nella storia del festival.

Francesca Michielin, 25 anni originaria di Bassano, è già una veterana dell’ambiente: vincitrice di XFactor 2016, ha cantato all’Eurovision oltre che a Sanremo e duetterà con Fedez in “Chiamami per nome”. Madame, 18 anni di Creazzo porterà “Voce” al festival. La rapper in soli due anni ha pubblicato sette singoli, di cui due dischi d’oro, e collaborato con i grandi nomi della scena musicale italiana come Marracash e i Negramaro.