Al PalaRomare vincono sport sano e inclusione nella vetrina “mista” dedicata al baskin

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si è concluso domenica il week end di festa culminato con la prima edizione del Torneo Baskin Switch. Al PalaRomare di Schio è andata in scena una competizione amichevole di basket inclusivo, con la formula “Switch”: quattro squadre (Schio, Bassano, Nove e Valdagno) hanno mischiato i loro giocatori, così ogni cestista ha giocato con dei nuovi compagni. È lo spirito della competizione, dichiarato dagli organizzatori. “Mischia le squadre, unisci le persone”. Così si creano nuovi legami, in uno sport veramente inclusivo.

Lo staff del Baskin Schio ha organizzato l’evento mostrando al pubblico e agli appassionati presenti regole e dinamiche del baskin, tramite giochi ed esercizi propedeutici. Poi le squadre sono scese in campo per le fasi finali. In tarda mattinata, gli Switch Arancio hanno battuto 61-46 gli Switch Blu per il 5° e 6° posto; nel pomeriggio gli Switch Rossi hanno sconfitto per 75-66 gli Switch Bianchi per la finale del 3° e 4° posto. Quindi il grande evento: nella finalissima per il primo posto, gli Switch Viola hanno vinto sugli Switch Rosa con il punteggio di 72-62.

In tutto il fine settimana sono scesi in campo circa 120 giocatori e si sono disputate il gioco, il divertimento, l’organizzazione e il senso d’inclusione che si è visto sul campo. Un successo su tutta la linea. “Siamo contentissimi per la buona riuscita di questa prima edizione – il responsabile di Baskin Schio, Giacomo Eberle – abbiamo una bellissima squadra di giovani volontari, li ringrazio uno ad uno per il lavoro fatto in questo fine settimana. Un grazie va anche al Famila Basket e al suo presidente Marcello Cestaro, che ci hanno dato una grande mano. Cercavamo una formula che ci permettesse di divertirci e creare nuovi legami, senza pensare al risultato: ci siamo riusciti, abbiamo visto tanti ragazzi felici. Non vediamo l’ora di riproporre questo torneo il prossimo anno”. Proprio dal Famila arriva la soddisfazione del direttore generale Paolo De Angelis, che dà l’appuntamento al 2026 per la seconda edizione del Baskin Switch. Un plauso anche dal partner Piscine di Schio.

“Le emozioni che riusciamo a vivere in questi momenti sono indescrivibili – l’assessore allo sport del Comune di Schio, Aldo Munarini – da tempo investiamo sul baskin nel nostro territorio per dare a tutti l’opportunità di fare sport. Complimenti per questo torneo, certe iniziative sono importanti per la nostra città”. Infine, tra gli applausi scroscianti del pubblico scledense, compare una felicissima Sira Miola, presidente dell’Ente Italiano Sport Inclusivi (Eisi). “Devo ringraziare tutti per la buona riuscita: organizzatori, atleti, arbitri e ufficiali di campo. Nel 2013 abbiamo iniziato a promuovere questo sport: oggi 30 squadre in Veneto rappresentano un bel traguardo”.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.