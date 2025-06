Sta aggiustando il camion e cede il cric: operaio ferito alla testa alla Sig di strada Marosticana

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grave infortunio questa mattina nella ditta Sig in strada Marosticana a Dueville: un operaio quarantenne è rimasto ferito (non è in pericolo di vita) mentre riparava il suo camion.

L’incidente sul lavoro è avvenuto alle 7.35 di oggi, 10 giugno: l’addetto si trovava nella buca adibita alla manutenzione dei mezzi dell’azienda (che produce ghiaie e inerti) quando, secondo i primi accertamenti, avrebbe ceduto il cric, che lo avrebbe colpito alla testa. Immediati i soccorsi, allertati dai colleghi, che hanno chiamato la centrale operativa del Suem 118.

Sul posto, insieme a una ambulanza, sono arrivati i vigili del fuoco: il personale di prima partenza è arrivato sul posto con un’autopompa e cinque operatori, che hanno lavorato in supporto ai sanitari del Suem per estrarre l’operaio dalla buca. L’uomo è stato quindi trasferito in ospedale a Vicenza con un codice giallo di media gravità. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri e dei tecnici dello Spisal dell’Ulss 8 Berica. L’intervento è terminato intorno alle otto e mezza.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.