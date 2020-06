Al via il Simposio di scultura: le opere in legno di sei artisti per animare il bosco del Tretto

É in programma da oggi al 29 giugno “Il Simposio di Scultura” a Schio. Tre giorni in cui sei scultori del legno scolpiranno i personaggi incantati di una fiaba ambientata nei boschi del Tretto, precisamente in località Cerbaro. La maestria di Franco Broccato, Adriano Danzo, Adriano Gasparini, Raumer Silvio Rizzato e Giorgio Sperotto darà vita a una serie di sculture lignee che ritrarranno i protagonisti del racconto, scritto dall’insegnante ed esperta di letteratura per l’infanzia Nicoletta Asnicar. Un racconto che ruota attorno ai luoghi del Tretto e che, come il Simposio di Scultura, rientra nel progetto “Il segreto nel bosco – Sentiero di Fiaba”, un percorso narrativo volto alla valorizzazione del territorio e nato dalla collaborazione tra il Comune di Schio e l’Associazione Restart. Le sculture realizzate durante il Simposio verranno, poi, installate lungo il percorso stesso che sarà inaugurato e aperto al pubblico il 25 luglio. L’evento si terrà negli spazi esterni del ristorante Damarco a Cerbaro di Tretto. In programma, inoltre, nello stesso posto, “L’Aperitivo con gli scultori”: tre appuntamenti (venerdì 26 alle 18.30, 27 alle 17.30 e 28 alle 11) per dialogare e confrontarsi con i maestri del legno e con i promotori dell’iniziativa. Per paterciparvi è necessario prenotare allo 0445 635243.

«Il Simposio e l’apertura del percorso di Fiaba contribuiscono, unitamente ad altre iniziative in corso di programmazione durante il periodo estivo, a valorizzare e a dare occasioni nuove per scoprire lo splendido contorno collinare attorno alla città. – sottolinea l’assessore Barbara Corzato -. Iniziative che hanno come obiettivo la valorizzazione di scorci e sentieri poco conosciuti, ma che meritano di essere messi in luce» dice l’assessore Barbara Corzato.