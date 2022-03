Alto Vicentino Futsal scende in campo per l’Ucraina. Sabato la raccolta (mirata) di articoli utili

Il calcio a 5 di Schio e dintorni prova a imbastire un’azione (benefica) “da gol” non solo da applausi, ma anche dal cuore d’oro. La porta da centrare è quella della solidarietà stavolta, con il club Alto Vicentino Futsal che organizza per sabato una raccolta – mirata – di prodotti e oggetti di prima necessità da mettere a disposizione di profughi provenienti dall’Ucraina, con il coordinamento di più associazioni umanitarie a cui saranno poi affidati gli scatolini di merce donata.

Un appello lanciato prima di tutto ai tifosi della roccaforte del futsal veneto, che consta di una prima squadra in serie A2 e un vasto settore giovanile che abbraccia tutto il bacino dell’Altovicentino appunto, da Valli del Pasubio a Lugo come sedi di allenamento, e proprio alle famiglie di giocatori e piccoli atleti appassionati del pallone indoor.

L’invito, comunque, spiegano dalla società sportiva di recente formazione nell’estate 2021, è rivolto a chiunque voglia donare qualcosa di utile. Vale a dire alimenti vari come latte a lunga conservazione, cibo in scatola o latta (tonno, carne, legumi etc), confezioni di thè, caffè,zucchero e cioccolato e articoli ad uso medico sanitario come garze (sterili e non), lacci emostatici, flebo e accessori, guanti monouso in lattice, assorbenti igienici, pannolini, pannoloni e salviette umidificate.

Non sono previste raccolte fondi in denaro, invece, in questa occasione, la richiesta cortese è di attenersi ad ai prodotti sopra menzionati. “Vogliamo dare anche noi una mano, per quanto rappresenti magari solo una goccia in un mare – spiega uno dei dirigenti del club -, ma siamo convinti che anche piccoli gesti come questo possano alla lunga cambiare in meglio mondo. Chiediamo a chi vorrà portare un contributo concreto di attenersi alla lista di articoli che raccogliamo”. Nella città scledense è previsto a breve l’arrivo – questione di ore – delle prime famiglie ucraine che saranno ospitate per una prima accoglienza in Italia.

Orario utile per la consegna al piazzale del palasport intitolato a Mario Lanzi, in via Martiri della Libertà e a due passi dal centro di Schio, è dalle 15 alle 18 di sabato 12 marzo. Alle 17, per chi vorrà assistere, è in programma il match di campionato tra il quintetto di casa e la squadra lombarda del Saints Pagnano, proveniente dalla provincia di Lecco.