Amfetamine abbandonate nel parcheggio interrato: scatta il sequestro

Due sacchetti contenenti amfetamine sono stati rinvenuti, abbandonati, dai carabinieri di Schio nel fine settimana nel parcheggio interrato di via Cardinale Dalla Costa, vicino a via XX Settembre nella cittadina laniera. Il ritrovamento è avvenuto nel corso dei controlli che hanno interessato l’area del centro. Sono ora in corso le indagini e gli accertamenti del caso.

I carabinieri della compagnia di Schio, nell’ultimo fine settimana, hanno dato corso infatti ad un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a prevenire e reprimere la consumazione di reati: attività che hanno impegnato varie pattuglie con il supporto delle unità cinofile antidroga del Nucleo Cinofili Carabinieri di Torreglia (Padova) e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Padova.

Nel corso dei controlli, un bar sito nel comune di Santorso è stato sanzionato in via amministrativa per delle violazioni in materia di igiene, con contestuale segnalazione all’Ulss 7 Pedemontana.

Ad Isola Vicentina, i carabinieri della stazione di Malo, invece, nel corso del controllo un giovane del posto è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish, che è stata sequestrata. Per il giovane è scattata la segnalazione in Prefettura in quanto assuntore di droga e contestualmente gli è stata ritirata la patente di guida per trenta giorni.