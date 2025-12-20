Associazionismo, mondo educativo e sport. Il Premio Schio ai Salesiani

Schio premia il mondo dell’associazione, dello sport e dell’educazione ai giovani. Ai Salesiani il premio Schio 2025, con la statuina del Tessitore, simbolo della città, consegnata dal sindaco a quella che ha definito “un’agenzia educativa, un riferimento importantissimo per i giovani”.

La cerimonia al teatro Civico ha visto gli assessori della giunta premiare chi secondo l’amministrazione comunale si è distinto nel corso dell’anno che sta per concludersi.

Sul palco, insieme a Cristina Marigo, ad aprire la cerimonia anche la giovanissima Irene Manea, sindaca del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, che ha sottolineato: “Questi 2 anni hanno insegnato a noi giovani a superare le nostre paure. Il futuro è nostro ed è importante essere parte attiva della città”.

Prima della consegna dell’ambita statua ai Salesiani, l’amministrazione ha voluto consegnare delle pergamene come attestato di merito e stima per vari traguardi raggiunti.

La prima pergamena è stata consegnata da Milva Scortegagna, assessore alle Politiche Giovanili, all’Accademia Musicale di Schio, mentre la vice sindaca Barbara Corzato ha premiato gli Amici del Carnevale e la Pro Loco di Schio. Pergamena anche per Orizzonte Danza. A Ornella Pegoraro il riconoscimento consegnato dall’assessore alla Cultura Marco Gianesini che, consapevole del periodo non facile che la città sta attraversando agli occhi dell’opinione pubblica e le pressioni che arrivano da altri comuni del territorio per scelte considerate non opportune nell’ottica di territorio condiviso, ha voluto sottolineare “Schio è una città tutt’altro che ripiegata su stessa”.

Aldo Munarini, assessore allo Sport, ha consegnato la pergamena di merito alla Fortitudo Schio 1875, nell’anno dei suoi 150 anni. “Fortitudo conta più di 600 atleti e 350 risiedono nel territorio”, ha sottolineato Munarini.

La raccolta fondi per il teatro

Durante la premiazione Marco Gianesini, in qualità di presidente della Fondazione Teatro Civico, che gestisce il teatro, ha evidenziato che al teatro manca il sipario. A tal proposito ha lanciato una accolta fondi per poter fare l’importante acquisto, evidenziando che l’art bonus prevede importanti detrazioni per i donatori.

Il discorso della sindaca

Una emozionata Cristina Marigo non si è dilungata in un discorso celebrativo dell’amministrazione che presiede, ma ha elencato con soddisfazione i traguardi raggiunti nel corso dell’anno

“Schio conta 38.972 abitanti, nel 2025 ha registrato 72 famiglie in più e sono nati 258 bambini contro i 225 dell’anno precedente. E’ una città attrattiva e viva. Abbiamo investito sulla sicurezza e applicato il daspo urbano. Quest’anno è entrato in servizio il nuovo comandante della Polizia Locale Simone Pellegrinelli a cui diamo il nostro benvenuto ringraziando tutte le forze dell’ordine. Ringrazio il volontariato, un mondo prezioso che arriva dove le amministrazioni non arrivano”.

Come esempio di solidarietà, Marigo ha citato il “regalo sospeso”, un progetto nato per questo Natale e che ha portato a 600 regali che saranno distribuiti nei prossimi giorni. “Schio è una comunità che aiuta con rispetto e solidarietà – ha sottolineato. Un altro progetto che ha dato ottimo esito è il Bike to Work, al quale hanno aderito 400 persone, contribuendo di fatto a risparmiare 810 alberi”.

Consapevole anche lei della difficile situazione difficile e delle tensioni interne della sua amministrazione, Marigo ha voluto rassicurare i cittadini di avere la situazione sotto controllo: “Schio non è spazio di giochi di potere e personalismi. Schio non è di chi amministra. Quando prendiamo decisioni pensiamo ai cittadini e al loro bene. Amministrare significa fare scelte anche quando sono difficili da comprendere e da far comprendere. Il valore più grande non è apparire ma prendersi cura. Con la schiena dritta – ha concluso – auguro a tutti Buon Natale e un 2026 in cui nessuno venga lasciato indietro”.

