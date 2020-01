Attraversamenti pedonali più illuminati e più sicuri. Anche grazie alle multe riscosse

Attraversamenti pedonali più sicuri, grazie al rinnovo degli impianti di illuminazione secondo il sistema Apl, acronimo di “attraversamento pedonale luminoso” appunto. E grazie anche alle “multe”, vale a dire le sanzioni comminate dagli agenti di polizia locale che vengono riutilizzare per realizzare questo progetto. Il comune di Schio ha investito 75 mila euro complessivi per completare il miglioramento in termini di livello di sicurezza all’interno del proprio territorio. Un progetto inaugurato nel 2016 e che nel triennio appena concluso ha adeguato 23 siti, permettendo di illuminarli nelle ore di oscurità a tutela dei pedoni e dei ciclisti – con biciclette condotte a mano – in transito sulle carreggiate.

Le nuove installazioni recenti nel dettaglio hanno interessato via S. Pio X (di fronte alla farmacia di zona e nell’incrocio con via Europa Unita), via Venezia all’intersezione con via Milano, via Roma di fronte alla chiesa, via Veneto, tre attraversamenti lungo via Maraschin, via Venezia e via Baccarini in prossimità della rotatoria con via Vicenza, via Rovereto di fronte caserma “Cella”, via Cristoforo a Magrè e viale Roma nei pressi del Campo Sportivo.

Ai 50 mila euro stanziati nel corso del 2019 il bilancio dell'anno in corso prevede uno un nuovo investimento di fondi di pari importo per proseguire capillarmente l'opera destinata ai cittadini scledensi. Da specificare che nei mesi scorsi altri 25 mila euro suppletivi sono stati spesi per la segnaletica stradale, la fornitura e il montaggio dei portali (15 mila) e altri 10 mila per plinti, cavidotti e piccoli rifacimenti di opere murarie e asfalti.

“La sicurezza di chi si muove in città con mezzi diversi dall’auto è un tema importante – commenta il sindaco Valter Orsi – ed è un obiettivo dell’amministrazione che viene perseguito in diversi modi, in primis con l’abbattimento delle barriere architettoniche per favorire la mobilità dei disabili, in secondo luogo con la progressiva realizzazione di piste ciclabili a lato della viabilità ordinaria. L’attenzione ai pedoni è un tassello che contribuisce a rendere più fruibili gli spostamenti a piedi, garantendo la sicurezza anche in orario notturno o di scarsa visibilità. Le risorse per questo intervento arrivano dalle sanzioni elevate dalla Polizia Locale, infatti con questi introiti il Comune non fa cassa ma li reinveste completamente anche per altri interventi”.