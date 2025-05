Auto in marcia sul Tretto prende fuoco. Madre e bambino escono dall’abitacolo in tempo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Squadra di emergenza dei vigili del fuoco inviata sul Tretto di Schio nel pomeriggio di oggi, in soccorso di una madre e del suo bambino rispettivamente conducente e passeggero di una vettura andata completamente distrutta a causa di un incendio improvviso causato da un probabile guasto.

La Ford Galaxy su cui viaggiavano si trovava in marcia nella frazione di Sant’Ulderico di Tretto, precisamente in contra’ Pozzani di Sotto, è andata a fuoco nell’arco di pochi minuti dopo che la donna aveva ravvisato un malfunzionamento. Giusto il tempo di accostare e prendere il bimbo in braccio per uscire entrambi dall’abitacolo, poi le fiamme e divampare e devastare l’automobile. Il problema improvviso si sarebbe presentato in un tratto in salita, con avvisaglie di fumo a provenire dal vano motore.

I due malcapitati occupanti ne sono fortunatamente usciti illesi, mentre sul fronte dei danni patiti di fatto della Galaxy è rimasto solo un ammasso di metallo da smaltire. Le precise cause dell’incendio della vettura, con ogni probabilità di natura elettromeccanica, sono al vaglio dei pompieri intervenuti e al lavoro per circa un’ora, compresa la necessaria opera di bonifica.

