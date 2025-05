Bambino investito sulle strisce pedonali in centro a Brendola

Investito un bambino a Brendola nel tardo pomeriggio. Il piccolo, di origini asitatiche e dell’età di nove anni, è stato travolto da un’auto in centro, in via Rossini, mentre attraversava sulle strisce pedonali.

L’investimento è avvenuto intorno alle 18,30 di oggi, lunedì 19 maggio. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del Suem 118 e una pattuglia della polizia locale “Dei Castelli”, che ora dovrà ricostruire la dinamica dell’incidente e le responsabilità di quanto accaduto.

Stabilizzatro sul posto, il bimbo è rimasto cosciente ed è stato quindi trasferito in ospedale con un codice di media gravità per i traumi riportati. Illeso l’uomo alla guida dell’auto.

Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.