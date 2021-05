Basket, finale al cardiopalma in gara4: Schio batte Venezia 67-65

Come da pronostico, gara4 di finale scudetto tra Famila Wuber Schio e Venezia è stata combattutissima: dopo 40′ di pura battaglia, le scledensi hanno trionfato con il punteggio di 67-65.

Grazie ad un avvio strepitoso, le Orange hanno cercato di imporre il proprio gioco già dai primi istanti: 27-12 a fine primo quarto. Nella seconda frazione il Famila ha continuato sulla buona strada, tenendo le avversarie sotto di 8 punti al rientro dagli spogliatoi. Nel terzo periodo la musica è cambiata: Venezia ha ripreso in mano le operazioni ed è riuscita a riportarsi in vantaggio. Solo nell’ultimo quarto, però, si sono chiusi definitivamente i giochi: la Reyer ha combattuto ogni istante, ma la tripla di Mestdagh (a 5 secondi dallo scadere) ha sancito il 67-65 finale.

Con questa vittoria Schio si porta così sul 2-2, replicando i successi casalinghi di Venezia della settimana scorsa. L’ultimo appuntamento, ora, è fissato per domenica 16: alle ore 18 andrà in scena gara5, l’ultima della serie. Non c’è bisogno di grandi giri di parole: chi vincerà porterà a casa il titolo. Per il Famila, l’ultimissima partita della stagione: sarà fondamentale vincere per chiudere al meglio un altro anno di grande basket.