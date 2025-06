Presentazione con brindisi per il nuovo tecnico (spagnolo) del Famila: bienvenido Victor Lapeña

E’ sbarcato ieri in Altovicentino, per la prima volta non da avversario, il nuovo allenatore del Famila Basket Schio per la stagione 2025/2026, da vivere con lo scudetto stampato sulle divise di gioco arancioni. Il designato è il tecnico Victor Lapeña, spagnolo di nascita e giramondo per vocazione sportiva nel basket, l’uomo “prescelto” dal presidente Marcello Cestaro e dal dg Paolo De Angelis per dare vita al rinnovamento ed al nuovo corso dopo il quadriennio targato Dikaioulakos.

La presentazione della new entry a Schio che prende il timone della panchina è avvenuta in modalità conviviale, con bicchieri in mano e l’invito a stampa e affezionati tifosi che hanno avuto modo, martedì, di conoscere dal vivo Lapeña, quello che sarà il condottiero in capo per il Famila campione d’Italia in carica e alla caccia di soddisfazioni europee. Il suo nome era già stato ufficializzato una decina di giorni fa, di fatto aprendo le danze per il futuro prossimo e il mercato, che vede mezzo roster in uscita.

Affollato di gente il benvenuto, anzi, il bienvenido, al 50enne Victor Antonio Lapeña Tortosa – è il suo nome completo all’anagrafe, nativo di Saragozza -, che si è portato nel bagaglio virtuale i titoli nazionali conquistati in Spagna (con l’Avenida) e Turchia (Fenerbahce) e l’Eurocup alla guida dell’Orenburg, i suoi successi più brillanti in carriera, fin qui almeno. La squadra nazionale del Canada e il Mersin le altre esperienze recenti del tecnico iberico.

Intanto in casa Famila Schio si segue con interesse il finale di stagione della squadra B delle orange, che proprio alla serie B punta dritta nei playoff promozione. Sfida n°1 vinta nel derby vicentino con Lonigo, per 65-58, con replica sabato sera nella città leonicena.