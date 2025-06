Un’altra “lince” in forza al Famila per l’assalto all’Italia e all’Europa: è il quarto ingresso in roster

Il Famila Basket Schio “chiama” in Altovicentino un’altra nazionale francese ad un anno dall’arrivo di Janelle Salaun, e prosegue a pescare “in acque internazionali” i tasselli da inserire nel roster 2024/2025.

E’ Marième Badiane il quarto acquisto del mercato del club campione d’Italia in carica della pallacanestro femminile. Di ruolo pivot, spiccate caratteristiche difensive per l’atleta di esperienza – ha 31 anni, da compiere, classe 1994 -, che proviene dalla Turchia sponda del Fenerbahce, dove ha giocato per due stagioni.

Anche Badiane è una “lince” per questa estate e oltre, impegnata in Usa nella Wnba in maglia Minnesota Lynx, tra l’altro in compagnia dell’altro neoarrivo annunciato di recente dal diesse Paolo De Angelis, vale a dire Jessica Shepard, americana di passaporto sloveno dunque doppiamente compagna di squadra. Per la transalpina, come per la altre arancioni in Azzurro, intanto, è d’attualità il campionato europeo in corso e che si accinge da domani a inaugurare la fase ad eliminazione diretta.

Alle 19.30 i quarti di finale con Italia-Turchia e le scledensi André, Verona e Keys oltre al neoacquisto Cecilia Zandalasini, di ritorno al PalaRomare e protagonista contro la Lituania grazie ai 22 punti personali a referto. Tornando a Badiane, a presentarla alla stampa è colui che l’ha ingaggiata: “E’ una giocatrice complementare – dice Paolo De Angelis – a quelle che abbiamo finora selezionato, nel senso che non ha tanti punti nelle mai come Shepard o Zandalasini. Predilige il gioco difensivo, aiutare le compagne a rimbalzo o con un buon lavoro sui blocchi. Non aspettiamoci da lei giocate funamboliche ma tanta sostanza e concretezza che sono altrettanto importanti per vincere le partite. Sono sicuro che i tifosi scledensi sapranno apprezzare le qualità di Marieme quando arriverà a Schio perché anche per lei, a causa degli impegni in Wnba, non abbiamo ancora una data di arrivo certa”.

