Batticuore Famila: la rimonta all’ultima “curva” manda fuori strada le francesi del Bourges

Riscatto con riscossa del Famila Basket Schio, che dopo la scoppola turca di fine 2024 – ko pesante, -34 punti con Mersin – rischia di concedere un malaugurato “bis” ma si riprende all’ultimo giro di pista confezionando una rimonta epica contro le francesi del Bourges, pari classifica alla palla contesa di inizio gara e al 40′ messe alle spalle grazie al 67-62 finale. Le orange erano state praticamente sempre sotto nel punteggio, pure con scarti in doppia cifra fino a tre quarti del confronto, trovando una “molla” da 27 punti realizzati nei 10′ finali. Cocente sconfitta per il Bourges, che pensava di aver già messo le mani su una vittoria esterna che avrebbe lanciato le transalpine vicine alla terza fase.

Per la arancioni venete del coach greco Diakaioulakos di tratta del primo successo del 2025 in Euroleague Women, il sesto (su 9 partite) nella competizione internazionale. Giunto al termine di un crcoevia fondamentale della stagione, calendario alla mano. Ancora una volta sfruttando, come con Brno e Landes in precedenza, il fattore PalaRomare e la spinta del tifo di fede Famila Schio, pubblico di 1650 anime sempre decisivo nell’aizzare l’entusiasmo e portare le atlete a confezionare la remuntada.

A rimanere negli annali del basket femminile saranno i 27 punti messi a referto nel quarto e conclusivo quarto di gara, subendone solo 9, spingendo al black out totale le avversarie di ieri sera. Da dire che lo svantaggio massimo per le altovicentine, nel corso della fase più nera della partita, aveva toccato un abisso di 15 punti. Il successo è preziosissimo e vale al il 2° posto nel gruppo E al termine della fase di andata, in attesa della definizione completa con la disputa degli incontri in programma oggi. Nel quintetto di Schio in tre ieri sera in doppia cifra Juhasz (14, regina a rimbalzo con 12 palle conquistate), Salaun (13) e Laksa (10).

IL TABELLINO PUNTI DEL MATCH

Beretta Famila Schio – Tango Bourges Basket 67-62

Parziali 13-24/32-43/40-53

Beretta Famila Schio: Juhasz 14, Bestagno 2, Sottana ne, Zanardi 0, Verona 8, Panzera 0, Salaun 13, Dojkic 9, Andrè 6, Keys 5, Laksa 10, Simion 0.

Tango Bourges Basket: Okonkwo 22, Green 17, Filip 6, Astier 8, Guapo 0, Diaby 1, Selle 0, Spanou 4, Pitchard-Granelle 0, Pouye 4.