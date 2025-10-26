Busta paga, pensione, impresa: il lavoro si racconta agli under 35

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo il successo della prima edizione, torna a Schio Job Point, la rassegna pensata per i giovani under 35 che vogliono orientarsi nel mondo del lavoro con maggiore consapevolezza. Non si tratta di semplici incontri informativi, ma di vere e proprie occasioni per fare chiarezza su temi spesso trascurati o poco spiegati: dalla lettura della busta paga alla pensione, passando per l’imprenditorialità giovanile e il confronto diretto con chi ha già intrapreso la strada del business.

“Job Point 2” prenderà il via mercoledì 29 ottobre, al Lim Box del Faber Box (4° piano, via Tito Livio 23-25, Schio), con un primo appuntamento dedicato a uno degli strumenti più misteriosi per molti lavoratori: la busta paga. Dalle 18 alle 19.30, Claudio Dalla Vecchia di CISL Vicenza – Servizi al Lavoro guiderà i partecipanti nella comprensione delle voci che compongono il cedolino, spiegando come vengono calcolati diritti e doveri.

Si prosegue lunedì 10 novembre, sempre dalle 18 alle 19.30, con un incontro pensato per chi sogna di trasformare un’idea in impresa. “Dall’idea al business” è il titolo dell’appuntamento curato da CNA Veneto Ovest – Servizio Crea Impresa, con la partecipazione di Giulia Guatta, coordinatrice del Gruppo Giovani Imprenditori. Si parlerà di regimi fiscali, business plan, agevolazioni e contributi: tutto ciò che serve per muovere i primi passi nel mondo dell’imprenditoria.

Mercoledì 12 novembre, torna protagonista Claudio Dalla Vecchia con “Fondo pensione: il piano B che conta”, un incontro dedicato alla previdenza complementare. Dalle 18 alle 19.30, si rifletterà sull’importanza di pensarci per tempo e su come scegliere il piano più adatto al proprio profilo. La rassegna si chiuderà martedì 2 dicembre con “It’s Business Time!”, un momento di confronto diretto con giovani imprenditori e imprenditrici che racconteranno la propria esperienza, le sfide affrontate e i primi passi nel mondo del lavoro autonomo. Anche questo appuntamento, come i precedenti, si terrà ancora dalle 18 alle 19.30 al Lim Box. Tutti gli incontri sono gratuiti e riservati ai giovani under 35. La partecipazione è su prenotazione fino ad esaurimento posti. Per iscriversi o ricevere informazioni, è possibile visitare il sito www.faberbox.it oppure contattare Informagiovani Schio al numero 0445 691249.

