Cambia “volto” il centro di Schio: assegnati i lavori di riqualificazione di piazza Statuto

Due importanti opere di riqualificazione urbana sono prossimi al via nel centro di Schio, che vedrà la piazza principale della città che sorge davanti alla sede municipale – piazza Statuto – mutare volto e anche l’ex scuola Marconi “rivoluzionata” dai lavori ormai quasi pronti alla partenza: transenne e deposito materiali in loco previsti dopo metà settembre per poi attivare operai e macchinari. Per l’agorà in centro, l’intento a monte è renderlo più progressivamente ad uso pedonale non solo in occasione di eventi culturali e del folklore, ma saranno mantenuti ora 70 stalli di parcheggio (rispetto ai 90 attuali). Una statua in bronzo di Alessandro Rossi, il pavimento in porfido e una “fetta” di verde le altre novità del progetto. Nello stabile che ospitava l’istituto scolastico sarà accolta la futura sede del comando di polizia locale Alto Vicentino.

Entrambi gli interventi al via sono cofinanziati dai fondi Pnrr nella misura approssimativa del 50% enei giorni scorsi è stato portato a termine l’iter per l’affidamento dei cantieri. Per un costo d’opera di 2,4 milioni di euro, di cui un milione 220 mila contributo dal Pnrr, la riqualificazione di Piazza Statuto è stata affidata a Segnalstrade Veneta con sede a S. Pietro Viminario (Padova).Per quanto riguarda, invece, la riqualificazione dell’ex scuola Marconi i lavori sono stati affidati a Rti Secis di Marcon (Venezia), per un importo lavori di 5 milioni e 550 mila euro, di cui 2 milioni e 850 mila euro di contributo assegnato dal Pnrr.

“Durante il nostro mandato amministrativo abbiamo lavorato per la riqualificazione della città – sottolinea il sindaco scledense Valter Orsi -. Dalla messa in sicurezza del territorio alla sistemazione dei sottoservizi fino agli interventi nelle strutture scolastiche e negli edifici pubblici. Abbiamo raggiunto notevoli obiettivi per dare un nuovo volto a Schio. Le opere di riqualificazione e rigenerazione urbana non si fermano a questi due interventi in partenza. In programma, infatti, abbiamo anche il restauro del Museo Civico e la realizzazione del bosco urbano nell’area vicino alla stazione dei treni: opere per le quali abbiamo già ottenuto importanti fondi pubblici”.

Riqualificazione Piazza Statuto – Di una superficie di 3.155 metri quadri e al momento destinata prevalentemente ad area di parcheggio, la piazza diventerà il luogo principale in cui accogliere simbolicamente la storia di Schio e verrà trasformata in polo più attrattivo per la vita civica, sociale e culturale della città rafforzando la rete di relazioni urbane. La riqualificazione prevede una riduzione degli stalli di sosta da 90 posti a 70 con la possibilità di rendere in un secondo momento la piazza una zona totalmente pedonale, individuando nello stesso progetto nuovi stalli riprogrammando via Marconi. Nel frattempo i parcheggi troveranno spazio lungo le due quinte edilizie che delimitano la piazza sui lati maggiori.

L’intervento prevede, poi, di inserire uno spazio verde che occuperà l’area vicina a Palazzo Garbin in un “accostamento” di voluta memoria storica tra il palazzo e il giardino. L’area verde, semicircolare, sarà delimitata da brevi sedute e al centro verrà collocata la scultura bronzea di Alessandro Rossi che si trova al Giardino Jacquard in modo da ripristinare anche l’originale funzione della fontana presente alla base del monumento. Verrà sistemata la pavimentazione utilizzando porfido, pietra d’Istria, verdelli e trachiti che andranno a comporre una tessitura variabile per toni e lavorazioni creando un effetto “tessuto”, chiaro riferimento alla vocazione tessile del territorio scledense. La demolizione e il rifacimento della pavimentazione esistente consentiranno di ottenere un piano di calpestio in pendenza trasversale non superiore all’1%. Questa soluzione con una pavimentazione complanare permetterà̀ di eliminare i dislivelli su tutta la piazza anche in prossimità degli edifici, in linea con quanto previsto dal Piano di superamento delle Barriere Architettoniche. In quest’ottica verrà inserita anche una segnaletica tattile a pavimento.

La pavimentazione complanare, inoltre, faciliterà le attività di allestimento dei banchi e le manovre dei mezzi utilizzati dai commercianti durante il mercato settimanale. Nel nuovo progetto, infatti, si prevede il mantenimento della quasi totalità dei 47 banchi presenti nella piazza centrale con uno schema distributivo che ripropone quello attuale. Il dislivello quasi inesistente consentirà di mantenere gli attuali plateatici e di ricavarne ulteriori nel caso di richiesta. I lampioni verranno recuperati e le ottiche sostituite con il sistema a led a basso consumo con luce calda. L’illuminazione notturna, oltre a garantire sicurezza a chi percorre la piazza nelle ore serali, caratterizzerà lo spazio architettonico e i palazzi circostanti. Sarà differenziata: una soluzione generale e costante in tutta la piazza e peculiare nell’area verde per evidenziare i colori naturali delle essenze ed i percorsi pedonali.

Riqualificazione dell’ex scuola elementare statale Marconi – Il progetto che coinvolge la parte centrale e l’ala est dell’edificio ed è finalizzato all’adeguamento degli ambienti e accessibilità, alle migliorie delle finiture interne e nuovi arredi, adeguamento illuminazione interna inclusi gli apprestamenti per le destinazioni d’uso previste. La ristrutturazione in partenza dell’edificio mira al recupero della struttura attraverso opere sia interne che esterne che consentiranno l’utilizzo dell’ala est per l’insediamento del nuovo Comando della Polizia Locale.