Camion rifiuti si ribalta e finisce nel bosco. In aiuto i pompieri per il recupero

Nessuna conseguenza per l’autista del camion della raccolta rifiuti finito ieri fuori strada in contrada Corbara, sulle colline sopra Magrè di Schio, e rimasto per tutta la notte per così dire “incastrato” tra alcune piante del bosco al di sotto della via stradale. Il dipendente del consorzio Ava – Alto Vicentino Ambiente, uscito incolume, dopo aver avvertito l’azienda dell’inconveniente nel pomeriggio di mercoledì è stato recuperato dai colleghi, mentre on i vigili del fuoco si è optato per procedere al recupero del mezzo pesante all’indomani, onde evitare di operare con l’oscurità imminente in arrivo ieri.

Operazioni affidate ai pompieri del distaccamento di Schio e iniziate alle 9 di stamattina con l’ausilio di una autogru speciale fatta pervenire sul posto appositamente, attrezzata con un braccio capace di sollevare mezzi di dimensioni e peso importanti.

Il camion dei rifiuti finito fuori strada ieri è stato agganciato all’autogru e riportato sulla carreggiata, sotto gli occhi “vigili” proprio dei vigili del fuoco, che hanno garantito di portare a termine la delicata fase di recupero in piena sicurezza. Il mezzo in dotazione ad Ava di Schio avrebbe riportato sì dei danni ma rimediabili dopo un “passaggio” in autofficina per le verifiche necessarie ed eventuali riparazioni.