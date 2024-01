Tre gatti morti lasciati in sacchetti di plastica a bordo strada. La denuncia di Enpa

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

A rendersene conto è stato un passante, che stava passeggiando a piedi a Rosà tra via Montello e via Cassola, vedendo spuntare parte del corpo di un gatto da una delle tre sporte di plastica lasciate a bordo strada. Subito dopo si è reso conto che in ciascuna di queste buste per la stesa c’erano altrettanti mici. Tutti e tre morti.

A quel punto, inorridito per la scena a cui si è trovato di fronte l’altro ieri (martedì), ha avvertito i volontari di Enpa Bassano del Grappa. Una volta giunti sul posto, sconsolati per la triste fine dei felini, si sono occupati del recupero dei loro corpi e della denuncia ai Carabinieri, formalizzata contro ignoti, oltre che di rendere pubblico il grave atto di inciviltà e cattiveria nei confronti di inermi animali.

Occupandosi anche di rintracciare gli eventuali proprietari, visto che ad una prima analisi si propende per l’ipotesi cche si tratti di gatti domestici, ben nutriti, almeno fino a prima di andare incontro a un destino tragico. “Hanno l’aspetto di essere gatti di casa e ben nutriti quindi ci chiediamo se qualcuno li stia cercando” si legge infatti nella pagina Facebook dell’associazione animalista con sede a Bassano in via Angarano. “Cronaca nera” è il titolo del post che evidenzia la curiosità di più cittadini fermatisi a curiosare, con smartphone alla mano, creando anche problemi alla circolazione stradale.

Nulla resterà intentato per capire cosa sia accaduto ai tre mici, anche attraverso analisi medico veterinarie, considerato cche alla vista non si rilevano segni evidenti della causa di morte, che le circostanze potrebbero suggerire essere avvenuta per soffocamento. “Dato il singolare e macabro ritrovamento – assicurano i volontari di Enpa – i cadaveri dei tre gatti verranno sottoposti ad autopsia per decretarne la causa del decesso”.