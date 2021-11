Compra gioielli e paga con un assegno scoperto: denunciato ottuagenario

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

A fine settembre aveva comprato in una oreficeria di Schio gioielli per un totale di 4.800 euro, pagando con un assegno risultato poi scoperto. A rintracciarlo e denunciarlo, al termine di una serie di indagini, sono stati i carabinieri della stazione scledense.

Il responsabile è un 85enne di nazionalità italiana ma residente in Francia, che già in passato aveva avuto guai con la giustizia.

A riconoscere V.E. (queste le sue iniziali) è stato il titolare dell’esercizio commerciale, che aveva sporto denuncia ai militari dell’Arma nella caserma di via Maraschin dopo essersi presentato in banca per incassare l’assegno, emesso da un istituto di credito francese e risultato, come detto, appoggiato su un conto corrente privo di fondi. I carabinieri hanno quindi avviato le indagini, giungendo all’identificazione del presunto truffatore, trovando quelli che vengono definiti dagli inquirenti “gravi e concordanti indizi di reità”, suffragati dal riconoscimento fotografico effettuato dalla vittima. L’uomo è stato denunciato quindi denunciato in stato di libertà per truffa e ora sono in corso le indagini per rintracciarlo.