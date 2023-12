“Mamma c’è Spiderman”: i pompieri vicentini ancora una volta in prima linea

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ un lavoro che non conosce vacanza quella dei Vigili del Fuoco, che si tratti dei canonici spegnimenti di incendi o di soccorre automobilisti incastrati tra le lamiere o ancora di animali in difficoltà: una garanzia, la loro presenza, che non ha prezzo.

E per le feste ormai imminenti anche portatori di gioia, dove davvero un sorriso in più fa la differenza: è di ieri infatti l’iniziativa che ha sorpreso tutti facendo quasi pensare ad un set cinematografico della Marvel, con un’autobotte del distaccamento di Schio giunta di fronte l’ingresso dell’ospedale di Santorso con niente di meno che l’Uomo Ragno flessuosamente adagiato sul tetto del mezzo. Tanti i sorrisi e gli sguardi curiosi nei visi dei 14 bambini che nel reparto di pediatria sono stati visitati dall’eroe mascherato e da Babbo Natale, uniti per portare qualche dono e più di qualche bocca spalancata.

Ad organizzare la consegna eccezionale ci ha pensato una squadra libera dal servizio con due dei cinque operatori che hanno partecipato alla giornata, perfettamente calati nell’inedito ruolo: i doni, dei bellissimi peluche, sono stati gentilmente omaggiati dalla ditta Bestever Italia.

110 anni di storia: i Vigili del Fuoco volontari di Thiene ringraziano la città per l’affetto tributato

“L’anno che si sta per concludere ha avuto caratteristiche del tutto eccezionali e forte è stato il sentimento di vicinanza che la città e non solo ci hanno attribuito durante le tante occasioni pubbliche”. A dirlo con particolare emozione è stato il capo distaccamento Alessandro Benetti, chiudendo un anno assolutamente speciale per i pompieri thienesi.

Punto cruciale di quest’anno è stata l’inaugurazione, il 14 ottobre scorso, del nuovo pick up donato, grazie al contributo dei 14 comuni di competenza territoriale del distaccamento di Thiene e che andrà ad incrementare il parco mezzi a disposizione: ma sono stati tanti i momenti di contatto con la città e tutto l’hinterland, dagli open day nella sede dell’Aeroporto Ferrarin, alla partecipazione durante la giornata delle associazioni a Villaverla, sino al weekend di Pompieropoli con iniziative per tutti nel Parco di Villa Fabris. A loro il plauso anche delle amministrazioni locali di cui si è fatto portavoce, tra gli altri, il Sindaco di Thiene Giampi Michelusi definendoli “un patrimonio oltre che un fiore all’occhiello”.

I numeri dei Vigili del Fuoco: Vicenza ma anche Veneto

Dal 1 dicembre 2022 al 30 novembre 2023 nella regione del Veneto sono stati eseguiti 44944 interventi dei Vigili del Fuoco. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente c’è stato un incremento di 772 interventi, pari al 1,8%. Mediamente ogni giorno i Vigili del fuoco sono intervenuti in Regione in 123 emergenze: 6188 quelli eseguiti in tutta la Provincia di Vicenza.

Gli incendi nella regione Veneto sono stati 6998 con una notevole diminuzione di oltre 2000 interventi in meno rispetto al periodo annuale preso in esame.

Incremento invece degli interventi per soccorsi e salvataggi pari 8344 con un aumento pari a 260 operazioni di soccorso, tra cui rientra l’attività di ricerca persone secondo i piani delle prefetture: 17 quelle ricercate nel Vicentino.

Incremento anche degli interventi per incidenti stradali pari 4693 operazioni di soccorso rispetto ai 4554 dei dodici mesi precedenti, dati sempre riferiti alla regione Veneto. Tra gli incidenti stradali che ha coinvolto vari mezzi dei pompieri da molti distaccamenti, da segnalare la tragedia del bus precipitato a Marghera dove hanno perso la vita 21 persone e 15 sono rimaste ferite.