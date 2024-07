Ginecologia, l’impegno dei Poliambulatori San Gaetano per il benessere delle donne di ogni età

La prevenzione ha compiuto notevoli progressi nel migliorare la salute delle donne, ma con l’aumento della longevità, emerge la necessità di nuove strategie per garantire il benessere femminile in tutte le fasi della vita. Secondo il dottor Piergiorgio Rosenberg di chirurgia ginecologica presso Poliambulatori San Gaetano, è essenziale monitorare la salute delle donne sin dall’adolescenza effettuando una visita ginecologica periodica.

L’adolescenza può essere un periodo critico per la comparsa di problematiche che, se non adeguatamente affrontate, possono avere conseguenze negative in futuro. Un tema cruciale è la contraccezione: “Il sesso rimane un argomento delicato, eppure è vitale che madri e figlie discutano apertamente di contraccezione. Assistiamo ancora a interruzioni di gravidanza tra minorenni e giovani donne, nonostante esistano molteplici opzioni contraccettive personalizzabili“, sottolinea il dottor Rosenberg.

Un altro problema che ha le sue basi fin dalla giovane età, fortunatamente sempre più riconosciuto anche a livello mediatico, è l’endometriosi. “I sintomi possono variare, dal forte dolore mestruale a dolori vaghi a livello addominale, cistiti, problemi nella defecazione, fino a dolori durante i rapporti sessuali. In casi estremi, può causare ripetute assenze da scuola o lavoro“, spiega il dottor Rosenberg. Una diagnosi tempestiva è cruciale poiché l’endometriosi, se non gestita adeguatamente, può portare a infertilità.

La prevenzione non deve terminare con l’arrivo della menopausa. Visite ed ecografie ginecologiche regolari possono aiutare a individuare tempestivamente neoplasie dell’utero, permettendo interventi precoci. “Obesità, sedentarietà e sindromi dismetaboliche sono i principali fattori di rischio per queste patologie” – aggiunge lo specialista – “e oggi assistiamo a un aumento di queste condizioni“.

Impossibile, poi, non citare il tumore ovarico, che resta il principale killer in campo ginecologico-oncologico. Non esiste uno screening, tranne che per specifici gruppi familiari in cui sono presenti determinate mutazioni genetiche. “Non è una questione di risorse economiche, ma di come la malattia si sviluppa e progredisce”, chiarisce il dottor Rosenberg.

“La popolazione femminile invecchia sempre più tardi” – osserva il medico – “da qui l’importanza di migliorare la qualità della vita delle pazienti anziane”. Problemi come il prolasso genitale e l’incontinenza, una volta accettati come inevitabili, ora possono essere trattati efficacemente. “Effettuiamo interventi su donne oltre gli 80 anni non per accanimento terapeutico, ma per garantire una vita migliore“. Inoltre oggi sono ampiamente usate e raccomandate terapie ormonali sostitutive, utili nella gestione dei

sintomi della menopausa e nel migliorare la qualità della vita delle donne.

