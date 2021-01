Controlli antidroga in Altovicentino, 10 segnalati. Di queste, 6 sono pregiudicati

Fine settimana caratterizzato da controlli serrati sulle strade dell’area della Val Leogra e della Val d’Astico con i carabinieri della compagnia di Schio a operare sul territorio in ottica di repressione dello spaccio di stupefacenti di vario taglio e di attuazione delle misure di prevenzione anticovid.

Sono in tutto 7 i vicentini sanzionati dai militari delle varie stazioni locali impegnate per diverse infrazioni, mentre sono state 10 le persone segnalate al Prefetto di Vicenza per il possesso di diverse quantità di sostanze illecite.

Riguardo agli assuntori di droga, nessuno dei quali è stato considerato un pusher viste le quantità relativamente esigue di sostanze sequestrate, sorprende solo in parte che per la maggioranza dei casi segnalati si tratti di uomini già noti alle forze dell’ordine, gente che non ha perso il vizietto di rifornirsi di sostanze stupefacenti e vivere sul limite tra lecito e illecito. Nel dettaglio 6 tra loro (su 10) risentono dell’etichetta sul piano della giustizia di “pregiudicati” o comunque di soggetti già implicati in precedenti di polizia.

Nel complesso, nel corso del week end sono stati trovati e sequestrati in tutto 30 grammi di marijuana e 7 di hashish, considerati compatibili con l’uso personale, tutti residenti a Schio e in paesi limitrofi. Quindi si tratta di persone a tutti gli effetti libere per le quali i fatti passati non hanno portato, a quanto pare, ad alcuna “redenzione”. Per tutti, comunque, è scattata la segnalazione alla prefettura berica che potrà imporre ulteriori provvedimenti a loro carico.