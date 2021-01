Cane domestico e volpe selvatica muoiono nel campo. A ucciderli dei bocconi avvelenati

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ci sarebbe la disumana mano dell’uomo dietro alla morte di un cane di nome e di una volpe avvenute ieri nel Bassovicentino, in località Teonghio, nel comune di Orgiano. A denunciarlo un giovane padrone di un cucciolo meticcio di nome Tobia, uscito in passeggiata con un componente della famiglia Lionello, come tante altre volte nelle domeniche di bel tempo. E purtroppo stroncato in pochi attimi, con ogni probabilità dopo aver ingurgitato dal veleno letale contenuto in un bocconcino killer.

Nulla si è potuto fare per salvare la povera bestiolina, passata da uno scodinzolare felice per l’uscita all’aria aperta al dolore lancinante che l’ha portata alla prematura morte. La circostanza del ritrovamento della carcassa di un esemplare di volpe, poco lontano, lascia intendere che qualcuno abbia deliberatamente disseminato di “esche” il territorio circostante, incurante delle conseguenze non solo per la fauna selvatica ma anche per gli animali di compagnia come il povero Tobia.

Il triste episodio recente risale a ieri, domenica 24 gennaio, seguito da un post pubblicato sul gruppo Facebook “Sei di Orgiano” da Dennis Lionello, mirato a mettere in guardia altri proprietari di animali dal passeggiare da quelle parti, in particolare in via Teonghio e via Paradiso. Una zona di campagna da considerare off limits fino a quando non verrà operata una bonifica da parte delle autorità preposte. Gli autori ad oggi ignoti di questa condotta deprecabile dal punto di vista umano ed etico e inoltre illecita con risvolti penali saranno denunciati.

Non si tratterebbe di un caso isolato quello denunciato ieri via social, viste le testimonianze di altri cittadini di Orgiano che raccontano di altri cani intossicati, uno dei quali non sarebbe sopravvissuto come accaduto per Tobia ieri. Forse le esche avvelenare erano proprio destinate alle volpi selvatiche che si aggirano per i campi del Bassovicentino di notte, una deprecabile pratica retaggio del passato già accertata ad esempio sull’Altopiano di Asiago per “liberarsi” dei lupi, ma che ha provocato decine di vittime fra i cani in uscita in particolare nella zona dell’Ossario. Un triste legame tra Bassovicentino e Altopiano, che ha provocato dolore e rabbia in molte famiglie affezionate al proprio amico a quattro zampe, e tanto sdegno nella popolazione come sta avvenendo in queste ore ad Orgiano.