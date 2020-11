Controlli congiunti di carabinieri e agenti nell’Altovicentino: sulle strade 67 pattuglie

Prevenzione sulle strade, contrasto a diffusione e a smercio di sostanze stupefacenti, controlli sui bar e locali i ristorazione sul rispetto degli orari di chiusura al pubblico sanciti nel decreto del 26 ottobre scorso. Si è concluso un nuovo weekend di impegno extra posto in campo congiuntamente dai carabinieri della compagnia di Schio e delle tenenze collegate, insieme alle pattuglie della polizia locale “Alto Vicentino” su tutto il territorio di competenza che corrisponde all’area Nord della provincia vicentina.

Ben 136 gli operatori di pubblica sicurezza in divisa messi a disposizione tra venerdì sera e domenica compresa nel fine settimana di Ognissanti, con un bilancio di due persone implicate in possesso di droga fermate e un veicolo sequestrato. Riguardo ai controlli dei pubblici esercizi la stragrande maggioranza è stata confermata in regola, anche se non sono mancate le eccezioni e quindi le contravvenzioni.

I numeri offerti dai due comandi scledensi parlano di 126 veicoli sottoposti a verifiche complessive, con 21 infrazioni al codice della strada. Oltre alle multe, un veicolo è stato sequestrato e una patente di guida ritirata. Tra conducenti e passeggeri delle auto e persone intercettate a piedi sono state 269 quelle controllate in tre giorni. Riguardo agli esercizi pubblici ispezionati un solo neo riscontrato, per mancato uso della mascherina di protezione da parte di un singolo individuo.

Riguardo ai due soggetti trovati in possesso di sostanze illecite, un 40enne vicentino già pregiudicato è stato perquisito all’interno del proprio veicolo. Dalle sue tasche sono emersi 3 grammi di cocaina pura e 1,3 di ecstasy. L’automobilista, già destinatario dei provvedimenti accessori sopra esposti (ritiro patente e sottrazione coatta del suo veicolo) è risultato positivo alla stessa “coca”, mettendosi al volante sotto gli effetti conseguenti e creando in tal modo pericolo per sè e per gli altri. Doppia denuncia per lui: detenzione ai fini di spaccio e guida in stato di alterazione psicofisica.

Più lieve la posizione di una donna vicentina di cui non sono state fornite le generalità. Quest’ultima è stata solo segnalata in prefettura come consumatrice di marijuana dopo aver consegnato ad una pattuglia 3,2 grammi di “erba”, sequestrata.