Cultura digitale nell’Alto Vicentino: on line 5 nuove web app per scoprire il territorio grazie al progetto Avatar

All’interno del progetto Alto Vicentino Alleanza Territoriale per Azioni in Rete sono state lanciate cinque nuove web app per favorire la partecipazione del territorio alla “vita digitale” negli enti e nelle associazioni della comunità. Le cinque applicazioni web, che si possono consultare sia da smartphone che da pc senza scaricare alcun software, mappano rispettivamente i punti Wi–Fi, le palestre digitali, le realtà associative, i luoghi di interesse turistico e gli impianti sportivi del territorio.

Le cinque web app sono una delle espressioni del progetto Avatar che rientra nel più ampio programma Innovation Lab finanziato dalla Regione del Veneto e finalizzato alla creazione di nuovi spazi di collaborazione e confronto di tra cittadini, enti e imprese nell’ambito della cosiddetta “smart city”, città intelligente intesa come una concentrazione di servizi ed opportunità che, attraverso i canali informativi delle nuove tecnologie, permette di avere informazioni e servizi per vivere, lavorare e sviluppare economie sul territorio. Fanno parte di Avatar, che vede Schio come comune capofila, anche i comuni di Thiene, Valdagno, Isola Vicentina, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, San Vito di Leguzzano, Santorso, Torrebelvicino, Villaverla e Zugliano.

«Fin dal principio il Comune di Schio ha creduto in questo ambizioso progetto di innovazione territoriale e volentieri se ne è assunto il ruolo di capofila – dichiara il Sindaco Valter Orsi – Abbiamo infatti sentito, oltre l’entusiasmo che accompagna molte delle nostre scelte, anche la responsabilità di mettere a disposizione di tutti gli enti coinvolti, strutture e risorse di cui spesso solo i comuni di una certa dimensione dispongono. Le sinergie in atto per fare dell’Innovation Lab un punto di riferimento per la diffusione delle conoscenze tecnologiche, fanno ben sperare che queste iniziative avranno continuità nel tempo».

Lo sviluppo delle web app è stato possibile grazie al lavoro sinergico di Pasubio Tecnologia, partner tecnologico di Avatar, della società di consulenza informatica Miriade e di TIM SpA. Le cinque web app sono basate sugli Open Data (dati aperti prodotti e messi a disposizione dagli stessi comuni aderenti e consultabili/scaricabili dal portale della Regione del Veneto) resi di più facile consultazione attraverso un’interfaccia.

«Siamo certi che queste applicazioni web aiuteranno i cittadini a conoscere meglio il territorio in cui viviamo, ad apprezzarne le ricchezze e a scoprire tutte le opportunità che può offrire – dichiara Laura Locci, amministratore unico di Pasubio Tecnologia – È un progetto che testimonia l’attenzione da parte delle amministrazioni locali verso le nuove tecnologie, ma soprattutto sull’importanza dei dati che ogni Amministrazione possiede e di quanto valore hanno se messe a sistema tra loro».