Donna investita da un furgone sulle strisce pedonali. Ferita – ma fuori pericolo – una 68enne

Investimento di pedone con ricovero in ospedale di una donna oggi a Schio, poco prima di mezzogiorno, con intervento di un’ambulanza del Suem da Santorso e di un team di polizia locale del consorzio Altovicentino. Scenario dell’emergenza attivata al 118 è stato un tratto di viale Industria, all’incrocio con la rampa di uscita per via Maestri del Lavoro.

Una passante di 68 anni, C. E. le sue iniziali fornite dal comando, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in direzione del centro città quando, quasi arrivata alla fine dell’attraversamento, è stata urtata da un furgone condotto da P. S., 56 anni, che si stava immettendo nella rampa dalla rotatoria.

A seguito dell’impatto, la donna ha riportato ferite di grave entità – ricovero in codice giallo – ma dopo i primi accertamenti a cui è stata sottoposta al polo Alto Vicentino sarebbe stata dichiarata no in pericolo di vita. In precedenza, dopo la chiamata di soccorso inoltrata alle 11.50, la pensionata era stata soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale di Santorso, dove permane in cura in attesa dello scioglimento della prognosi di guarigione.

La Polizia Locale Alto Vicentino è intervenuta sul posto per chiudere temporaneamente la rampa e svolgere i rilievi. La circolazione, che in quel momento era intensa, è tornata alla normalità circa un’ora dopo l’incidente.

