Due incontri per raccontare i luoghi del cuore di Nadia di Munari. Al via la costruzione di un oratorio

Un trekking in quota per raggiungere, in Perù, i luoghi dell’impegno della missionaria laica scledense Nadia De Munari, colpita a morte nella notte del 24 aprile 2021 nella missione dell’Operazione Mato Grosso a Nuovo Chimbote.

La volontaria di Schio, rimasta vittima di un agguato a scopo di rapina, continua così a vivere nell’impegno dei suoi amici e della sua famiglia, impegnati ora, dopo la costruzione di un pozzo, nella progettazione e realizzazione di un nuovo oratorio nel paese sudamericano.

In particolare, l’estate scorsa cinque amici, fra cui la cugina Laura De Munari, hanno viaggiato attraverso le missioni dell’Operazione Mato Grosso tanto care a Nadia: racconteranno quanto hanno visto e vissuto in due appuntamenti che si terranno nei prossimi giorni e settimane nell’Alto Vicentino.

L’obiettivo è narrare il mondo di Nadia, ma anche raccogliere fondi per iniziative benefiche che facciano memoria della vita donata dalla volontaria vicentina.

Martedì 6 dicembre l’appuntamento è alle ore 20 presso l’auditorium di Marano Vicentino, mentre martedì 20 dicembre sempre alle ore 20 la seconda serata si terrà al Podere La Torre in via Lungo Gogna a Schio.