Ancora una medaglia, la terza, per Thomas Ceccon agli Europei di nuoto in corso a Roma. Al campione di Schio la medaglia d’argento per nella finale dei 50 dorso.

Con il tempo di 24″40 il 21enne veneto è stato preceduto dal greco Apostolos Christou, oro in 24″36. Bronzo al tedesco Ole Braunschweig in 24″68. 5° posto per Michele Lamberti in 24″85.