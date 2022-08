Il campione vicentino Thomas Ceccon, dopo aver conquistato l’oro nella 50 farfalle, ha portato a casa questo pomeriggio un secondo oro, questa volta in una staffetta 4×100 stile libero che ha poverizzato gli avversari.

Un anno fa l’argento olimpico, lo scorso giugno il bronzo mondiale e adesso per il quartetto azzurro è arrivato l’oro europeo. La 4×100 stile libero chiude un cerchio quasi perfetto e sul calar del sipario esalta il pubblico dello Stadio del Nuoto, che non può far altro che esaltare le frecce tricolori.

Alessandro Miressi apre in 47”76 (quarto); poi il numero di Thomas Ceccon (47”88) per il primo posto che un super Lorenzo Zazzeri (47”60) e Manuel Frigo (47”26) mantengono, annichilendo le speranze degli avversari. Gli azzurri nuotano in 3’10”50, alle loro spalle ci sono Ungheria seconda in 3’12”43 e la Gran Bretagna terza in 3’12”70.Si impone in 3’10”50, che non è record italiano (che resta fermo a 3’10”11) ma è un super risultato che conclude la quarta giornata degli Europei di Roma. Per la prima in casa gli azzurri della velocità conquistano la medaglia d’oro. Ad entrare nella storia del nuoto azzurro ed internazionale Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo.

“Ci tenevamo a vincere e l’abbiamo portata a casa abbastanza facilmente. La mia frazione è stata abbastanza buona, considerando il periodo – conclude il 23enne di Schio, tesserato per Fiamme Oro e Leosport, oro nei 50 farfalla – Nei prossimi anni daremo del filo da torcere al resto del mondo: stiamo lavorando bene”.