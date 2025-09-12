Esce di strada e danneggia auto in sosta e palazzina, poi si dà alla fuga. Rintracciato dagli agenti

Sarebbe stata rintracciata dagli agenti di polizia locale Alto Vicentino, all’indomani di un incidente senza feriti ma con danneggiamenti a mezzi in sosta e ad un edificio, l’auto che nella tarda serata di giovedì è uscita di strada a Schio, per poi ripartire. Il tutto sotto gli sguardi di alcuni testimoni.

Un nuovo caso di scarsa civiltà e mancata assunzione di responsabilità, come avvenuto di recente per esempio a Villaverla, che si è registrato stavolta in via Toaldi poco prima della mezzanotte di ieri.

A causare l’evento accidentale la manovra imperfetta di uno sconosciuto automobilista – per ora -, mentre percorreva una delle vie che portano alla zona della “Valletta” di Schio. La vettura, che con ogni probabilità non procedeva a velocità moderata, ha sbattuto su un suv modello Ford Kuga parcheggiato lungo la strada, di fatto spingendolo contro la parete di uno stabile. Non risultano soggetti feriti collegati all’incidente.

I danni sono stati documentati da fotografie dei residenti, con interessamento della polizia locale cittadine che si è subito attivata per attingere ai filmati di videosorveglianza della zona, per risalire ai responsabili attraverso la targa del mezzo. Sono bastate poche ore di approfondimento agli operatori per individuare il proprietario della vettura “incriminata”, che dovrà a breve affrontare le conseguenze delle sue azioni: dal risarcimento dei danni patiti da terze persone alle sanzioni del Codice della Strada.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.