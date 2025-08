Ginnastica, Lorenzo Bonicelli è “vigile”. Ma il “danno neurologico è da valutare”

Lo fa sapere laarrivano pubblicando aggiornamenti sullo stato di salute del nostro atleta, protagonista di un incidente agli anelli avvenuto mercoledì scorso. L’episodio era accaduto durante il concorso a squadre delle 32esime Universiadi Estive. Nel comunicato pubblicato dalla Federginnastica si legge che “Dal consulto, dopo un’approfondita analisi dello stato clinico attuale, è emerso che Lorenzo presenta gli esiti di un trauma distorsivo cervicale con sublussazione della quinta vertebra, ridotta tempestivamente e in maniera ineccepibile in sede chirurgica. Permane purtroppo – si legge ancora nella nota – un danno neurologico”.Sarà necessaria almeno un’ulteriore settimana di degenza prima di poter ipotizzare le sue dimissioni. Il professor Ferretti, che ha incontrato in reparto anche la famiglia Bonicelli, è in costante contatto con il Presidente federale Andrea Facci – il quale a sua volta, domenica scorsa, aveva fatto visita al 23enne per accertarsi personalmente delle sue condizioni di salute – ed ha già avviato le procedure per il trasferimento con la massima sicurezza in un centro di riabilitazione in Italia, sui cui modi e termini seguiranno successive comunicazioni.

Lorenzo Bonicelli, originario di Abbadia Lariana e studente di Economia all’Università Mercatorum, è caduto male durante la prova agli anelli sbattendo il collo a terra. Secondo le ricostruzioni dei presenti sarebbe sempre rimasto vigile, tanto che, trasportato d’urgenza all’ospedale universitario di Essen, i medici avrebbero potuto spiegargli l’intervento a cui l’avrebbero sottoposto, prima di sedarlo.