Bimbo di 4 anni investito da un’auto: trasportato in ospedale in elicottero

Gravissimo incidente all’ora di pranzo a Piovene Rocchette: un bambino di soli quattro anni sarebbe stato investito da un’auto mentre era con la sua biciclettina ed è stato trasportato in ospedale a Verona in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente in via Trento: il piccolo era con il papà e aveva il casco, un fattore di protezione che potrebbe avergli salvato la vita.

Notizia in aggiornamento