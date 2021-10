Esercente minacciato con due coltelli: paura in centro a Schio. Denunciato un tunisino

Momenti di terrore ieri sera in centro a Schio, dove il gestore di un locale è stato minacciato con un coltello: un 41enne di origini tunisine è stato arrestato.

Erano le 21:45 quando una pattuglia della polizia locale Alto Vicentino in servizio è stata avvicinata da un passante nella zona dietro il Duomo: “C’è una persona che sta dando in escandescenze e sta minacciando il gestore di un bar con due coltelli. Correre!”: questo il tenore della richiesta di soccorso.

Gli agenti si sono subito recato nel posto segnalato – piazza San Gaetano, che si trova poco lontano, chiedendo nel frattempo il supporto immediato di un’altra pattuglia di Schio e di una da Thiene. Alla vista degli agenti, l’uomo – le cui iniziali sono S.E.R. e che brandiva un coltello per mano – si è subito calmato e ha spiegato di vantare un credito di 50 euro in alcolici verso l’esercente per fatti accaduti nei giorni precedenti. Il gestore del locale ha sporto sul posto querela nei suoi confronti per minaccia aggravata.

Ispezionando il luogo, gli agenti hanno trovato i due coltelli da cucina che l’indagato aveva cercato di nascondere sotto due veicoli parcheggiati in zona. Una volta che la situazione si è normalizzata, il 41enne è stato denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata e porto abusivo di coltelli.