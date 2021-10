Cosenza: 4 morti per le esalazioni del mosto d’uva

. Quattro persone sono morte a causa delle esalazioni emanate da una vasca dove era contenuto mosto d’uva. Una quinta persona, una donna, è stata invece trasferita in ospedale in gravi condizioni. Sul posto, in contrada Carusi, sono arrivati i Vigili del fuoco e una squadra speciale Nbcr per capire il tipo di sostante tossiche sprigionate dalla vasca.

I fatti. Le vittime si chiamavano Giacomo e Valerio Scofano, rispettivamente di 70 e 50 anni, e Santino e Massimo Carnevale, padre e figlio di 70 e 40 anni. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro è sceso nel locale dove si trova la vasca in cui è contenuto il mosto ed è stato subito colpito da un malore; gli altri tre si sarebbero calati a loro volta nella vasca per soccorrerlo ma perdendo la vita.

La posizione dei corpi nel locale della morte. Tre delle vittime sono state trovate all’interno della vasca mentre una quarta era posizionata quasi all’esterno del locale forse nel tentativo estremo di uscire. A poca distanza è stata trovata invece la donna priva di coscienza che è stata soccorsa e trasportata in elisoccorso all’ospedale di Cosenza. Le indagini proseguono e a breve si attendono nuovi sviluppi.