“F” coma Famila e come “Final Four”: Schio tra le magnifiche quattro d’Europa. Battuto Valencia

Il Famila Basket Schio è tra le “quattro moschettiere” della pallacanestro femminile in Europa. Per la prima volta nella massima competizione continentale per club, la Euroleague Women, l’equivalente della “Coppa dei Campioni” per la palla a spicchi rosa. eri sera alla “bella” battuto Valencia, due volte su due in casa in un PalaRomare di Schio sold out per la partita decisiva dei Quarti di finale.

Il punteggio di 62-53 a favore delle arancioni vicentine vale una pietra tombale sul tris di incontri disputati dalle campionesse d’Italia in carica contro le spagnole, con il fattore campo ancora una volta decisivo. Un nuovo mattone “pesante”, quello apposto ieri sera grazie ad una difesa di granito contro le iberiche, che conferma l’imbattibilità assoluta del Famila Beretta Schio nel palasport amico in tutta la stagione in corso, tanto in serie A1 quanto in Eurolega.

Con ancora di fronte le immagini dei festeggiamenti, ora alla squadra vicentina guidata dal coach greco Georgios Dikaioulakos toccherà la corazzata turca del Fenerbahce. Il tecnico del Famila Schio ieri è stato abile a “scuotere” le beniamine di casa quando sono andate sotto 29-28 nel secondo quarto dopo un parziale sfavorevole di 6 punti a zero. La scossa ha portato Mabrey e compagne ed alzare l’asticella, piazzando un 11-2 che è valso il +8 del primo tempo all’intervallo tra il secondo e terzo quarto (39-31).

Spagnole molto aggressive al rientro sul parquet, entrambe le difese sono asfissianti nelle marcature, “calano” i canestri me le scledensi tengono sotto di 3 punti le avversarie prima della penultima sirena, sul 48-45, peccando in zona tiro ma ergendo mura vigorose di fronte alle “lunghe” ospiti. Ad aiutare le orange a respingere l’assalto finale ci sono sia gli errori delle atlete del Valencia, sfiancate per i ritmi altissimi della gara, sia l’ordine e la tenacia messe in fase difensiva fino all’ultimo istante, con l’allungo decisivo a una manciata di minuti dal gong. Ndour da una parte e Carreras dall’altra le top scorer con 17 punti a testa, con i fedelissimi tifosi del gruppo Kommandos in piccionaia in visibilio in un tripudio di bandiere arancioni e cori di festa.

Beretta Famila Schio – Valencia Basket 62-53 (21-20, 39-31, 48-45)

Beretta Famila Schio: Mabrey 7, Bestagno 1, Mestdagh 3, Sottana 0, Sivka ne, Verona 4, Howard 11, Sventoraite 5, Crippa ne, Keys 14, Penna ne, Ndour 17.

Valencia Basket: Torrens 4, Ouvina 0, Buenavida 0, Salvadores 3, Casas 15, Romero 7, Lamana ne, Dju ne, Carrera 17, Cox 3, Gulich 2, Burdick 2.