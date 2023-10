Famila Basket all’esordio in Europa: +20 sulle campionesse di Polonia. Il debutto è ok

E’ iniziata la stagione internazionale del Famila Basket, in Euroleague Women come da tradizione associato al marchio Beretta, con un esordio casalingo e vincente ieri sera al PalaRomare di Schio al cospetto delle campionesse nazionali della Polonia.

Battuto con margine cospicuo di 20 punti il team di Lublino (Azs Lublin), per 70-50, grazie ad un allungo decisivo agli albori dell’ultimo quarto, al termine di un duello in cui le cestiste ospiti erano riuscite a far sentire il classico “fiato sul collo” alle orange almeno per tre quarti di partita.

Primi due punti in cassa per il Famila Basket Schio nel girone A dopo il primo turno, al pari delle detentrici del trofeo più ambito continentale della pallacanestro femminile, le turche del Fenerbahce, delle spagnole del Saragozza e delle ungheresi Dvtk Miskolc. Nell’altro gruppo vince anche l’altra compagine italiana in lizza, la Virtus Bologna che di recente ha conquistato la Supercoppa a spese proprio delle atlete in canotta Famila, a spese dell’altra polacco Polkowice di Varsavia (90-69).

Quintetto arancione ricco di novità e quindi da amalgamare quello proposto in questo avvio di stagione 2023-2024 dal coach greco Dikaioulakos, alla terza annata in Altovicentino. In organico da pochi giorni alcune delle atlete giunte dal mercato estivo, e si è visto ieri sera nelle prime fasi del match di debutto. Primo quarto concluso comunque sul +17 (19-12) dopo la rincorsa iniziale, tra accelerate e frenate si va al break di metà gara sul 37-29. Nel terzo si scava il solco che poi diventa “strappo” a inizio del quarto tempo, con margine massimo di 23 punti che si assesta sul 70-50 conclusivo. Il volto nuovo Guirantes mette a referto 13 punti, in doppia cifra anche Keys e Parks (10).

IL TABELLINO DELL’INCONTRO

Beretta Famila Schio-AZS Lublin 70-50 (19-12, 37-29, 55-43)

Beretta Famila Schio: Juhasz 9, Bestagno 5, Sottana 3, Sivka 0, Verona 5, Guirantes 13, Crippa 4, Chagas 0, Parks 10, Keys 10, Penna 2, Reisingerova 9.

AZS Lublin: Ziemborska 3, Heal 8, Zietara 4, Gustavsson 6, Fulcker 14, Fiszer 6, Ullmann 0, Adamczuk 0, Kalenik 8, Jeziorna 1.

RISULTATI PRIMO TURNO GRUPPO A

Fenerbahce (Turchia)-Valencia (Spagna) 96-66

Famila Schio (Italia)-Azs Lublin (Polonia) 70-50

Basket Zaragoza (Spagna)-Sepsi Sic (Romania) 85-57

Lyon (Francia)-Dvtk Miskolc (Ungheria) 57-67