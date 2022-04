Famila, la corsa al tricolore in gara2 con ingresso gratuito e vetrina solidale con il Baskin

Appena 48 ore di tempo per rigenerare i muscoli, riprendere fiato e studiare i dettagli ed ecco il PalaRomare di area Campagnola riapre i battenti per ospitare il secondo atto della serie scudetto nel basket femminile di serie A1. Si riparte dall’uno a zero per il Famila Wuber Schio, che giovedì sera ha battuto 83-73 le rivali della Virtus Bologna nel primo duello dei cinque potenziali che assegnerà il tricolore 2021/2022, già strappato dalle canotte delle veneziane della Reyer, estromesse in semifinale dalla “V” Nere emiliane.

Stasera palla spicchi contesa alle 20, per la seconda volta di fila nel palasport tinto di colore arancione di fede Famila e con ingresso gratuito per i tifosi, su volere della società guidata dal patron Marcello Cestaro, primo tifoso e anima dell’epopea orange, alla caccia di quello che sarebbe l’11° titolo italiano femminile. Ci sarà insomma da “battagliare” anche al di fuori del rettangolo per accaparrarsi un posto al PalaRomare per la replica.

Comunque vada stasera, le due squadre traslocheranno poi a Bologna per il terzo atto, e l’eventuale quarto: vincerà lo scudetto della palla canestro rosa chi raggiungerà il tris di vittorie, con eventuale “bella” di nuovo a Schio, in quanto prima classificata in regular season. In Italia, fin qui, record di 28 successi in 29 incontri disputati per le atlete di Schio, da squadra imbattuta in stagione nel corso del campionato e con l’unico sgambetto patito nella gara d’esordio di semifinale contro Ragusa, proprio in casa. Un “brivido” poi rimediato nelle due successive partite.

Gara 2 di finale scudetto sarà l’occasione per portare sul palcoscenico della pallacanestro nazionale l’esperienza del Baskin, sport altamente inclusivo che vede giocare insieme in campo atleti con e senza disabilità e che dal basket prende ispirazione. Durante l’intervallo del match, infatti, al pubblico del PalaRomare si presenteranno PGS Concordia Baskin Schio e i Bears Baskin di Isola Vicentina. Proprio la società di Isola Vicentina ospiterà dal 24 al 26 Giugno 2022 le finali nazionali che assegneranno lo scudetto del Baskin; per sostenere tutte le squadre che vi parteciperanno, ha attivato un crowdfunding a donazione libera accessibile a questo link: https://bearsbaskin.com/ sostienici

Le date della serie di finale scudetto