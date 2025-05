Lo scudetto n°13 è un affare di… Famila! Vinta gara5 in un tripudio di arancione e tricolore

Il fattore campo domina la serie di finale per il titolo 2024/2025, e a giovarne è il Famila Wuber Schio, che a sua volta domina l’Umana Reyer Venezia nella quinta sfida tutta veneta chiudendo l’era Dikaioulakos con il titolo italiano numero 13 del club del basket rosa. Dopo quattro partite contraddistinte da un equilibrio spasmodico, fatta eccezione per il tentativo di rientro delle veneziane fino al -3 (52-49 Famila) a inizio terzo tempo, le arancioni hanno viaggiato con un vantaggio sulla doppia cifra e dintorni. Conservato e anzi ampliato fino al 73-61 finale che scatena la festa di fronte ai 3 mila e oltre tifosi del PalaRomare.

E’ così che Schio conquista riesce a scucire lo scudetto dalle canotte delle cugine di Laguna, prendendosi la rivincita in un colpo solo per le finali perse del 2021 e del 2024, vincendo la serie per 3-2. Con la francese Salaun poi premiata come Mvp delle finali playoff prima di vedere il fiume di emozioni, salti, cori, selfie e coriandoli alla consegna ufficiale del trofeo che di assist in assist finisce nella mani di tutte le protagoniste della stagione (Crippa e Panzera comprese, le infortunate a soffrire a bordopista).

La partita. Show degno dell’importanza dell’evento nell’immediato pre-gara, poi parlano i gesti tecnici delle atlete in campo, in un chiasso da mal di orecchie con i Kommandos a comandare il tifo sulla tribunetta. Tutta energie extra per la padrone di casa, che spingono e subito si divincolano dalla presa della Reyer, andando fino al +14 prima di concludere sul 24-14 alla prima sirena. Punti a go-go, ritmi altissimi, retine che scorlano che è un piacere sulle triple che Schio mette a segno a raffica, ben 6 nel primo tempo che alla pausa lunga vede le vicentine avanti di 12 punti, sul 48-36, con proiezione di un punteggio finale vicino alla tripla cifra e Laksa protagonista con 14 punti personali tutti nella prima parte.

Impossibile però mantenere un rendimento simile in zona canestro, difatti poi si segnerà pochissimo nella seconda parte della quinta sfida, quella decisiva (25 pari se si guarda ai 20′ bis). Al ritorno sul parquet il coach ospite Mazzon propone un quintetto Reyer davvero rigenerato che di colpo in colpo a segno fa paura: difesa di granito e incursioni malefiche riportano sotto le veneziane fino al minimo gap di tre punti, su un parziale di 13-4 che fa spuntare qualche pensiero malevolo. Ma le ragazze del Famila mantengono salda la testa e riprendono a vincere le battaglie, la chiave di volta è l’argine intorno all’asso Kuier che ieri sera a messo a referto “solo” 8 punti, un terzo rispetto ai 24 del match precedente. Cifra sfiorata da Villa, la “baby” prodigio in forza a Venezia che incanta anche dalle sabbie mobili (23 punti ieri). Il tour e force delle 5 partite in due settimane e il turbinio di tensione si vede tutto, atlete sfiancate ma d’orgoglio lottano su ogni palla mentre il contasecondi raggiunge il traguardo. Così come il Famila Schio, che completa l’accoppiata Coppa Italia-Scudetto.

L’ultimo match della stagione lascia in scia emozioni e considerazioni, queste ultime da riprendere a mente fredda. All’addio annunciato del tecnico greco fa seguito la notizia del prolungamento di un anno di contratto della capitana Giorgia Sottana, mito vivente del basket femminile italiano, con il dg De Angelis ad autorizzare lo “spoiler” allo speaker. Poi agli scatti sul parquet seguono quelli infiniti di smartphone e macchinette fotografiche, per immortalare un 13 indimenticabile per tutto il Famila e tutta la famiglia arancione!

IL TABELLINO DI GARA5

Famila Wuber Schio – Umana Reyer Venezia 73-61

PARZIALI 24-14, 48-36, 56-49

Famila Wuber Schio: Juhasz 6, Bestagno 0, Sottana 9, Zanardi 0, Verona 8, Salaun 11, Dojkic 11, Andrè 8, Keys 6, Laksa 14.

Umana Reyer Venezia: Logoh ne, Berkani 2, Smalls 9, Villa 23, Nicolodi ne, Pan 4, Stankovic 5, Cubaj 6, Fassina 0, Santucci 4, Kuier 8.

LA SERIE DI FINALE SCUDETTO

Gara1. Famila Schio-Reyer Venezia 72-62

Gara2. Famila Schio-Reyer Venezia 86-79 (dts)

Gara3. Reyer Venezia-Famila Schio 67-57

Gara4. Reyer Venezia-Famila Schio 73-67

Gara5. Famila Schio-Reyer Venezia 73-61

