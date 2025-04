Final Six Saragozza: il Praga rimane sul “gozzo” del Famila Schio, subito out 79-72

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il Beretta Famila Schio non affetta il Praga, e non riesce così a vendicare l’uscita di scena per mano delle ceche di un anno fa nello scalino che precede le semifinali. Formula diversa, in gara secca stavolta, ma stesso esito del 2024: sono le campionesse di Repubblica Ceca a proseguire l’avventura nel sogno Final Six in corso a Saragozza, in Spagna. La Champions del basket femminile internazionale.

Punteggio finale di 79-72, dopo i primi un avvio equilibrato con le arancioni a strappare fino al +6 per poi farsi sciaguratamente rimontare e sorpassare piombando sotto di 12 punti prima della sirena del giro di boa. Numeri alla mano, Famila dominato in lungo e in largo sotto canestro nei rimbalzi dalla “bestia nera ceca”.

Le altovicentine in missione spagnola peccano in fase difensiva prima dell’intervallo, con il nervosismo a salire con i minuti e andando ad incassare la follia di 47 punti al break di metà partita contro un Usk solido e concreto. Parziale di 47-35 con coach Diakaioulakos che non indovina fin qui le contromisure all’emorragia di punti lasciti alle avversarie. Nel terzo atto le atlete italiane ingaggiano la lotta corpo a corpo in difesa e il nuovo piglio porta come frutto tante palle rubate e riconquistate, ma non sempre tradotte in canestri e punti. Famila che riesce a risalire fino al -3 (52-55) per poi subire la controreazione dell’Usk che dopo 30′ dei 40′ conduce di 7 (61-54).

Schio che tenta a ripetizione di completare la rimonta, affacciandosi fino al -4 negli ultimi 100 secondi, ma le percentuali al tiro da ogni zona e qualche singola in serata no non sono all’altezza della voglia matta di riprendere Praga, che vince con pieno merito e approda in semifinale. Delusione per le decine di supporters partite dall’Altovicentino per Saragozza, che hanno incitato il quintetto orange per tutti i 40′ della partita. Stasera si gioca l’altro spareggio per accedere al turno di semifinale, tra Tango Bourges e Cucurova Mersin. Ad attendere per entrare in gioco, le due favorite: le turche pluricampionesse del Fenerbahce e le spagnole del Valencia. Il quarto di finale è andato in onda in diretta tv sul canale 58 RaiSport.

