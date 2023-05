Famila Schio all’assalto scudetto: sarà l’ultimo match della stagione al “talismano” PalaRomare

Match point tricolore. Anzi, due. Il primo in casa nel palazzetto-talismano PalaRomare di Schio, stasera alle 20 con sold out garantito, l’eventuale secondo di nuovo a Bologna – in casa della Virtus Segafredo – al PalaDozza sbancato sabato sera dopo il match-impresa di Sottana e compagne.

Il Famila Basket Schio cerca il bis nella replica della serie scudetto 2022, per completare quella che si potrebbe così definire come la miglior annata di sempre della gestione Cestaro e con ogni probabilità per la pallacanestro femminile italiana.

Dopo che la prima missione e più ardua è stata compiuta, davanti a un pubblico record di 5.300 spettatori paganti, le atlete in arancioniedel basket italiano provano a firmarne un altro: in caso di vittoria il palasport di Schio chiuderà la stagione con l’inviolabilità assoluta e, se ciò accadrà davvero, sarà festa scudetto e triplete in Italia per le beniamine di casa. Guai però a cantare vittoria prima della sirena, perchè le “V Nere” bolognesi sono rimaste agganciate per tutto il match alle vicentine, perdendo gara1 all’ultimo canestro (sbagliato dall’ex Zandalasini) e con soli 2 punti di distacco (86-84).

Famila a caccia domani dalle 20 del 12° scudetto e per le orange sarebbe il coronamento di una stagione memorabile. Mentalmente Schio ha dimostrato una solidità da encomio sabato sera, non facendo sentire l’assenza di Ndour, infortunata, sotto i tabelloni. L’uscita prima del tempo per doppio antisportivo della stella americana Mabrey a fine terzo quarto, poi, poteva essere una cattiva “stella” e invece, ancora una volta, Schio si è compattato ed è riuscito ad uscirne più forte anche da questa difficoltà. Ora Sottana e compagne avranno al proprio fianco non solo 150 straordinari supporters che hanno fatto sentire assiduamente il loro sostegno in mezzo alla marea bianconera, ma un intero PalaRomare che per tutta la stagione è stato fattore decisivo della cavalcata .

La serie di finale scudetto

Gara 1 – Virtus Segafredo Bologna 84-86 Famila Wuber Schio

Gara 2 – martedì 2 Maggio ore 20 – PalaRomare di Schio

Ev. Gara 3 – venerdì 5 Maggio ore 20.30 – PalaDozza di Bologna

Ingresso gratuito come ormai d’abitudine dalle semifinali in poi ma con biglietto da ritirare al PalaRomare anche oggi dalle 10.30 alle 11.30. Eventuali tagliandi rimanenti disponibili potranno essere ritirati prima dell’inizio della partita. I tifosi abbonati non necessitano di biglietto. Apertura cancelli alle 18.30. Dove vedere la partita: Diretta streaming in chiaro su LBFTV e su MS Channel (814 SKY)