Un altro ingaggio “a gettone” per il Famila Schio: ritorna in orange Kim Mestdagh

Chiude il mercato con un altro innesto per così dire temporaneo il Famila Basket Schio, che riabbraccia un’affezionatissima del popolo orange, il cui nome è arcinoto tra i tifosi e ancor più nell’ambiente, Kim Mestdagh.

La 35enne belga, da tempo ormai italiana d’adozione per residenza, vestirà di nuovo la canotta arancione delle campionesse tricolori in carica dopo aver già vinto due scudetti in tre stagioni in Altovicentino – più tre Coppa Italia e due Supercoppa -, di fatto senza aver mai lasciato il Famila nel dietro le quinta.

La giocatrice, infatti, è moglie di Giorgia Sottana, capitana del quintetto ora guidato dal coach spagnolo Lapeña, e nelle ultime due stagioni ha vissuto da prima tifosa le vicende sportive della sua ex squadra. Dopo la maternità, Mestdagh è tornata sul parquet nella scorsa stagione, in serie A2 a Rovigo.

Ora l’accordo raggiunto e siglato tra società scledense e l’atleta belga per il gradito ritorno, finalizzato a coprire le assenza della prima parte di stagione per le cestiste sotto contratto oltreoceano con le franchigie Usa della Wnba. Una parentesi, salvo prolungamenti, di due mesi circa, in base alle date di rientro delle “americane”, per rivedere la bionda atleta nata nelle Fiandre in serie A1, arricchendo un curriculum sportivo che l’ha portata a giocare anche in Spagna e Turchia, tra i vari club in cui ha militato.

“Sono felice di tornare in campo a Schio, di riabbracciare da giocatrice i tifosi e tutta la società che mi hanno sempre fatta sentire in famiglia. Ho vissuto tanti momenti speciali qui con questa maglia e sono pronta a viverne altri” le parole di Mestdagh all’ufficializzazione dell’ingaggio concluso dal diesse Paolo De Angelis.

