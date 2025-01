Fratelli d’Italia scommette sull’Alto Vicentino: “Noi partito di riferimento”

Partito di riferimento per il territorio dell’Alto Vicentino. Si è concluso il primo congresso del circolo di Fratelli d’Italia Schio-Val Leogra, che ha portato all’elezione di Piero Prandina come nuovo coordinatore, succedendo a Gianmario Munari.

A completare la squadra del direttivo ci sono Domenico Drago, Laura Dal Zotto, Massimo Di Raimondo, Francesca Zuccollo, Steven Ghezzo e Luigi Santi, insieme ai due consiglieri comunali di Schio, Alex Cioni e Gianmario Munari, e all’assessore di Torrebelvicino, Nicola Boscoscuro. Un evento caratterizzato da numerosi interventi e da un ampio confronto sui temi politici, amministrativi e organizzativi del partito. Tra i punti centrali della discussione, la necessità di rafforzare il radicamento di Fratelli d’Italia nell’Alto Vicentino, promuovendo una presenza sempre più capillare e uniforme sul territorio.

Un’urgenza condivisa di lavorare per una rappresentanza politica sovracomunale espressa da questo territorio, un obiettivo strategico che i neo-dirigenti del partito intendono perseguire con determinazione, colmando così una lacuna che perdura da troppo tempo in quest’area. Mentre il Bassanese, il Basso Vicentino e il capoluogo godono di una rappresentanza politica solida e ben radicata, lo scledense, nonostante sia la terza città della provincia e la decima della regione per popolazione e importanza, rimane scoperto e così l’intera Val Leogra. Un’assenza di rappresentanza politica che, secondo i convenuti, penalizza non solo Schio, ma l’intero Alto Vicentino, che necessita di una voce autorevole capace di promuovere le istanze del territorio a livello sovracomunale e regionale.

“Intendo promuovere una partecipazione più ampia agli incontri di circolo – le parole del neo-coordinatore Piero Prandina – coinvolgendo non solo i tesserati, ma anche tutti coloro che vorranno contribuire attivamente”. Considerazioni condivise anche dal capogruppo consiliare a Palazzo Garbin e dirigente provinciale Alex Cioni, che ha evidenziato come Schio, dal punto di vista politico, stia progressivamente perdendo posizioni: “Questo non è un bene per tutta la Val Leogra e l’Alto Vicentino. A noi, quali unici rappresentanti del centrodestra, spetta il compito di ricostruire un fronte politico ampio che si assuma la responsabilità di porre la città di Alessandro Rossi quale città polo e punto di riferimento politico di un’area che va ben oltre i confini comunali”.

Parole di apprezzamento per il presidente del congresso, il sindaco di Isola Vicentina Francesco Gonzo, per il prezioso contributo nella gestione dei lavori, oltre che per il consigliere comunale di Vicenza Giorgio Conte, che ha contribuito al dibattito e sottolineato l’importanza della collaborazione tra territori vicini. Un circolo, quello di Schio-Val Leogra con questa nuova formazione, che si prepara a essere protagonista delle sfide politiche e amministrative future, consolidando la presenza di Fratelli d’Italia nel panorama locale e contribuendo alla crescita del partito su scala provinciale e regionale.